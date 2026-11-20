Οι συγγενείς της διασώστριας διαφωνούν με τη διάταξη της ανακρίτριας και εξετάζουν τις επόμενες νομικές κινήσεις τους – Με «βραχιολάκι» επέστρεψε στο σπίτι του ο κατηγορούμενος, μετά από τρεισήμισι μήνες στη φυλακή.

Την απόφαση αποφυλάκισης του 41χρονου που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ, Βάγγυς Ζαγοριανού, στην Άνω Σύρο, ετοιμάζεται να προσβάλει με κάθε νόμιμο μέσο η οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ALPHA από την πλευρά της οικογένειας, οι συγγενείς της διασώστριας, αν και σέβονται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, διαφωνούν με τη διάταξη της ανακρίτριας Σύρου, με την οποία αντικαταστάθηκε η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η οικογένεια θεωρεί ότι δεν έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο ευνοϊκό για τον 41χρονο, το οποίο να δικαιολογεί την αλλαγή αυτή, και προετοιμάζεται να αξιοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεσή της.

Μάλιστα, αναμένεται να επικαλεστεί και το σκεπτικό του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο τον περασμένο Αύγουστο είχε αποφασίσει την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, κρίνοντας ότι υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής.

Το καθοριστικό σημείο στο οποίο επιμένει η οικογένεια είναι ότι το θανατηφόρο χτύπημα στη διασώστρια δόθηκε έξω από την κατοικία του 41χρονου, κατά τη διάρκεια της καταδίωξής της, και όχι μέσα στο σπίτι, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.

Πρόκειται για ένα στοιχείο στο οποίο είχε αποδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και το Δικαστικό Συμβούλιο, καθώς, σύμφωνα με το δημοσιευμένο βούλευμα, δεν είχε πειστεί από την εκδοχή του κατηγορουμένου για τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού.

Επέστρεψε στη Σύρο μετά από τρεισήμισι μήνες

Ο 41χρονος αποφυλακίστηκε έπειτα από περίπου τρεισήμισι μήνες κράτησης στις φυλακές της Χίου, αφού έγινε δεκτό το αίτημά του για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης.

Το βράδυ της Πέμπτης (19/11) επέστρεψε στη Σύρο, έχοντας μεταφερθεί αρχικά στην Αττική και στη συνέχεια, φρουρούμενος, στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου ταξίδεψε με το Blue Star Myconos.

Σύμφωνα με το Cyclades24, στο λιμάνι της Ερμούπολης τον υποδέχθηκαν περίπου 30 με 40 συγγενείς και φίλοι του, παρά την επιθυμία του να μην υπάρξει συγκέντρωση ανθρώπων από το περιβάλλον του.

Ο ίδιος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το περιβάλλον του, επιθυμεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους, από σεβασμό προς την οικογένεια της νεκρής διασώστριας.

Πλέον βρίσκεται ξανά στη Σύρο, στο νησί όπου τον περασμένο Ιούλιο εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Ο κατηγορούμενος θα παραμένει υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, με το γνωστό «βραχιολάκι». Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, του επιτρέπεται να βγαίνει καθημερινά από την κατοικία του από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, χωρίς να απομακρύνεται περισσότερο από ένα χιλιόμετρο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν 23 Ιουλίου, όταν η Βάγγυ Ζαγοριανού έφτασε στο σπίτι του 41χρονου και της συντρόφου του, στην Άνω Σύρο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας μαχαίρι.

Ακολούθησε συμπλοκή μέσα στην κατοικία και στη συνέχεια η γυναίκα βγήκε τρέχοντας στα στενά της Άνω Σύρου, με τον 41χρονο να την καταδιώκει κρατώντας και ο ίδιος μαχαίρι.

Λίγο αργότερα η διασώστρια κατέρρευσε, περίπου 70 μέτρα μακριά από το σπίτι, έχοντας δεχθεί θανάσιμο χτύπημα στην πλάτη.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ενήργησε σε άμυνα, καθώς η γυναίκα είχε εισβάλει οπλισμένη στην κατοικία του.

Ωστόσο, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, με το βούλευμα της 4ης Αυγούστου, είχε εκτιμήσει ότι το θανατηφόρο χτύπημα δόθηκε εκτός της κατοικίας και είχε αποφασίσει την προσωρινή του κράτηση.

Σήμερα, μετά την απόφαση αποφυλάκισής του, η οικογένεια της Βάγγυς Ζαγοριανού ετοιμάζεται για τις επόμενες νομικές κινήσεις της.

Ο 41χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η δίκη ενδέχεται να προσδιοριστεί εντός του 2027.

Παραμένει, πάντως, άγνωστο εάν η νέα διάταξη της ανακρίτριας βασίζεται σε νεότερα στοιχεία της έρευνας, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί το πλήρες σκεπτικό της.