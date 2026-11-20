Βρέθηκε ζωντανή η γυναίκα που έπεσε απο κρουαζιερόπλοιο

Βρέθηκε ζωντανή η γυναίκα που έπεσε απο κρουαζιερόπλοιο INTIME

Συναγερμός σήμανε χτες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κω, όταν το Λιμενικό Σώμα εντόπισε ταχύπλοο, που μετέφερε μετανάστες.

Μόλις ο χειριστής του ταχύπλοου αντιλήφθηκε την παρουσία των λιμενικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι λιμενικοί χρησιμοποίησαν φωτεινά και ηχητικά σήματα, καλώντας τον χειριστή να σταματήσει.

Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις και προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, επιχειρώντας να εμβολίσει το περιπολικό σκάφος.

Μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση, τα στελέχη του Λιμενικού προχώρησαν σε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών σε ασφαλή τομέα. Παρά την ενέργεια αυτή, ο χειριστής επιχείρησε για δεύτερη φορά να εμβολίσει το σκάφος των λιμενικών, με αποτέλεσμα τα δύο σκάφη να έρθουν σε επαφή.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε ζημιά στον αεροθάλαμο του ταχύπλοου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Στη συνέχεια, λόγω και των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που επικρατούσαν στην περιοχή, το σκάφος ανατράπηκε, με όλους τους επιβαίνοντες να καταλήγουν στη θάλασσα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις του Λιμενικού για τη διάσωσή τους. Από τη θαλάσσια περιοχή περισυνελέγησαν συνολικά 23 άτομα και συγκεκριμένα 10 άνδρες, 4 γυναίκες και 9 ανήλικοι.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Κω.