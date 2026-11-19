Στη Σύρο αναμένεται να οδηγηθεί οι κατηγορούμενος για τον θανατο της διασώστριας Βάγγυς Ζαγοριανού στην Άνω Σύρο, καθώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Cyclades24.Ο 41χρονος κατηγορούμενος αποφυλακίστηκε και έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό «βραχιολάκι».

Ο κατηγορουμενος είχε οδηγηθεί στη φυλακή μετά από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου. Είχε προηγηθεί διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την προφυλάκισή του.Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η αναμενόμενη αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης συνδέεται με νέα στοιχεία της δικογραφίας.