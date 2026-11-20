Στις καταγγελίες για ελληνοποιήσεις πατάτας Νάξου επανέρχεται ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, κάνοντας λόγο για εισαγόμενες πατάτες που εμφανίζονται στην αγορά ως ναξιώτικες.

Ο Δημήτρης Καπούνης επισημαίνει ότι η παραγωγή πατάτας στη Νάξο έχει υποχωρήσει σημαντικά. Από τους περίπου 12.000 τόνους που έφτανε παλαιότερα, σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 6.000 τόνων ετησίως.

Πότε υπάρχει πραγματικά πατάτα Νάξου στην αγορά

Όπως εξηγεί, στο νησί πραγματοποιούνται δύο καλλιεργητικοί κύκλοι. Η πρώτη φύτευση γίνεται τον Φεβρουάριο και η συγκομιδή τον Ιούλιο, με τις ποσότητες να διατίθενται έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Η δεύτερη καλλιέργεια ξεκινά τον Αύγουστο και η συγκομιδή γίνεται τον Δεκέμβριο. Η διάθεση της συγκεκριμένης παραγωγής συνεχίζεται έως τον Μάρτιο.

«Τους υπόλοιπους μήνες δεν υπάρχουν πατάτες Νάξου στην αγορά», είναι το βασικό επιχείρημα του προέδρου της ΕΑΣ Νάξου. Ο ίδιος εκφράζει απορίες για το γεγονός ότι το προϊόν εξακολουθεί να πωλείται με την ονομασία «πατάτα Νάξου», ακόμη και όταν έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα της τοπικής παραγωγής.

Μάλιστα, κάνει αναφορά σε πατάτες αιγυπτιακής προέλευσης, οι οποίες, όπως καταγγέλλει, φτάνουν συσκευασμένες στην Ελλάδα και στη συνέχεια εμφανίζονται ως προϊόν Νάξου.

Οι τιμές από το χωράφι μέχρι το ράφι

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Καπούνη, η χονδρική τιμή της πατάτας Νάξου κυμαίνεται περίπου από 1,10 έως 1,20 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την περίοδο. Στον καταναλωτή φτάνει από 1,60 έως 1,80 ευρώ.

Το συνολικό κόστος παραγωγής, μεταφοράς, συσκευασίας και συντήρησης υπολογίζεται σε 1 έως 1,20 ευρώ το κιλό. Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου ζητά ελέγχους στα συσκευαστήρια και στην εμπορική διακίνηση, ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική προέλευση του προϊόντος.

Η δέσμευση Σπανάκη για περισσότερους ελέγχους

Το θέμα τέθηκε και σε τηλεοπτική συνέντευξη του υφυπουργού Ανάπτυξης, Βασίλη Σπανάκη, όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε για τις καταγγελίες σχετικά με τις ελληνοποιήσεις πατάτας Νάξου.

Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε για αύξηση και εντατικοποίηση των ελέγχων, με έμφαση στις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες.

«Δέσμευση. Αύξηση των ελέγχων, εντατικοποίηση των ελέγχων, στόχευση για ελέγχους εκεί που έχουμε καταγγελίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.