Τρεις συλλήψεις σημειώθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Τρία άτομα, δύο άνδρες ηλικίας 34 και 31 ετών και μία 27χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο Αιγάλεω Αττικής για διακίνηση ναρκωτικών, με ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και σοκολάτας κάνναβης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που σχετίζονται, κατά περίπτωση, με τη διακίνηση, την πώληση, την αγορά και την κατοχή ναρκωτικών, καθώς και με τη βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και εκτεταμένη αστυνομική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η συναλλαγή που τους πρόδωσε

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στον 31χρονο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 6,4 γραμμαρίων, καθώς και 10 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, γνωστής ως SKUNK.

Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος φέρεται να είχε προμηθευτεί τις συγκεκριμένες ποσότητες λίγο νωρίτερα από τον 34χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, συνεργαζόταν με την 27χρονη.

Η αγοραπωλησία φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσα στην κατοικία των δύο τελευταίων, σε περιοχή του Αιγάλεω.

Οι ποσότητες ναρκωτικών στην κατοχή του συλληφθέντος

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:

– Κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 1.520 γραμμαρίων.

– Κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), βάρους 5.582 γραμμαρίων.

– 400 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Η αντίσταση κατά τον έλεγχο και τα υπόλοιπα κατασχεθέντα

Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησαν να τον ελέγξουν, εκείνος αντιστάθηκε έντονα, χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα πόδια του προκειμένου να τους απωθήσει και να εμποδίσει τη διενέργεια του ελέγχου.

Από το σύνολο των ερευνών κατασχέθηκαν:

– 1 κιλό και 526,4 γραμμάρια κοκαΐνης.

– 5 κιλά και 592 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).

– 400 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

– Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

– Μία σιδερογροθιά και ένα μαχαίρι.

– Ένας φορέας αλεξίσφαιρου γιλέκου χωρίς θωρακισμένο υλικό.

– Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα.

– Δύο κινητά τηλέφωνα.

– Τέσσερις κάμερες ασφαλείας και ένα καταγραφικό σύστημα.

– Το χρηματικό ποσό των 62.490 ευρώ.

Το παρελθόν των δύο ανδρών με τις Αρχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 34χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις απείθειας, έκρηξης, κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αθλητισμού.

Ο 31χρονος, από την πλευρά του, είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.