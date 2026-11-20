Πριν από λίγα λεπτά, ένας από τους δύο πανέμορφους λευκούς κύκνους που γυρόφερναν στην περιοχή της γέφυρας του Αιτωλικού βρήκε τραγικό θάνατο, όταν προσέκρουσε στα καλώδια.

Ένα ζευγάρι που ομόρφαινε το τοπίο και είχε γίνει αγαπημένη εικόνα για όσους περνούσαν από εκεί, χάθηκε τόσο άδικα.

Μήπως ήρθε η ώρα να εξεταστεί σοβαρά η υπογειοποίηση των καλωδίων στη γέφυρα; Είναι μια λύση που θα μπορούσε να αποτρέψει παρόμοια δυστυχήματα και να προστατεύσει την άγρια ζωή της περιοχής. Το Αιτωλικό έχει μια μοναδική φυσική ομορφιά. Ας μην περιμένουμε να χαθούν κι άλλα για να κάνουμε το αυτονόητο τονίζουν οι κάτοικοι της περιοχής.