Σύρος: Για άμυνα μίλησε ο 41χρονος

Ότι βρισκόταν σε άμυνα ισχυρίστηκε ο 41χρονος στη Σύρο ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα την 41χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά χτες το απόγευμα.

Η σύζυγος του αφέθηκε ελεύθερη καθώς τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν την εμπλοκή της .

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 41χρονη γυναίκα πήγε στο σπίτι του ζευγαριού χτες το απόγευμα με ένα μαχαίρι. Ξεκίνησε ένας έντονος καυγάς ο οποίος εξελίχτυκε σε συμπλοκή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η 41χρονη γυναίκα.

Το μαχαίρι το οποίο τραυμάτισε την γυναίκα στην πλάτη δεν ήταν εκείνο που έφερε μαζί της. Στη συνέχεια η 41χρονη βγήκε από το σπίτι και κατέρρευσε. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο της Σύρου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 41χρονος άνδρας συνελήφθη ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη με τα κύρια ερωτήματα να είναι τι οδήγησε στη συμπλοκή και ποια ήταν η σχέση του ζευγαριού με την 41χρονη γυναίκα.