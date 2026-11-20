Χίος: Διασώθηκαν 13 αλλοδαποί με τη συνδρομή του Λιμενικού
Επιχείρηση απεγκλωβισμού 13 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε σε ορεινή περιοχή στη βορειοδυτική Χίο, με τη συμμετοχή στελεχών της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι 13 αλλοδαποί επιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χίου.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ όλοι οι απεγκλωβισμένοι είναι καλά στην υγεία τους.
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