Επιχείρηση απεγκλωβισμού 13 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε σε ορεινή περιοχή στη βορειοδυτική Χίο, με τη συμμετοχή στελεχών της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι 13 αλλοδαποί επιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χίου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ όλοι οι απεγκλωβισμένοι είναι καλά στην υγεία τους.