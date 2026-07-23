Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη Σύρο – Δύο προσαγωγές

Νεκρή εντοπίστηκε 40χρονη στην Άνω Πόλη της Σύρου.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς

“Η Συνάδελφος τελικά εργάζονταν στο ΕΚΑΒ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ήταν με άδεια και βρισκόταν στη Σύρο τόπος καταγωγής της.

Στο νοσοκομείο της ΣΥΡΟΥ νεκρή μεταφέρθηκε με τη στολή της διασωστριας και φορούσε και γάντια.

Έφερε μαχαιριά στην ωμοπλάτη.

Άλλη μια γυναικοκτονία από έναν άνδρα άνανδρο και κτήνος.

Να σαπίσει στη φυλακή.

Η βία, οι εγκληματικές πράξεις δεν έχουν ελαφρυντικά.”

Γιαννάκος