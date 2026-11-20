Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες αντικατάστασης περίπου 65 μέτρα αγωγών φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Οι σωληνώσεις που απομακρύνονται συνδέονται με το μεγάλο λεβητοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικοί πραγματοποίησαν ελέγχους με υπερήχους και ακτινογραφικές μεθόδους. Με τον τρόπο αυτό εξέτασαν την κατάσταση των αγωγών, αλλά και το εσωτερικό των τοιχωμάτων τους.

Από τους ελέγχους δεν προέκυψε κίνδυνος διαρροής φυσικού αερίου. Ωστόσο, εντοπίστηκαν προβλήματα σε ορισμένες συγκολλήσεις, οι οποίες δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει ο πάροχος ενέργειας. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η αντικατάσταση των συγκεκριμένων τμημάτων του δικτύου.

INTIME

Σε δοκιμαστική λειτουργία το μικρό λεβητοστάσιο

Παράλληλα, από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του μικρού λεβητοστασίου. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση καλύπτει τις ανάγκες ενός από τα σχολεία του συγκροτήματος.

Υπενθυμίζεται ότι στο μικρό λεβητοστάσιο είχε εντοπιστεί και πρόβλημα με τον ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε.

Έτσι, οι παρεμβάσεις στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας αφορούν και τη δοκιμαστική λειτουργία της μικρότερης εγκατάστασης θέρμανσης.