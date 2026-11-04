Εκρήξεις σε καταστήματα, εκβιασμοί και απειλές

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τις χειροβομβίδες

Συγκλονίζουν τα στοιχεία από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σχετικά με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι Αρχές αποδίδουν τον καθοδηγητικό ρόλο σε 49χρονο κρατούμενο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε τον έλεγχο των ενεργειών μέσα από σωφρονιστικό κατάστημα.

Ειδικότερα, συλληφθέντες είναι δύο Έλληνες και τρεις αλλοδαποί. Ενώ, στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, ανάμεσά τους ο 49χρονος φερόμενος ως αρχηγός, καθώς και δύο κρατούμενοι ηλικίας 27 και 23 ετών.

Η έρευνα έχει συνδέσει την ομάδα με τέσσερα περιστατικά σε επιχειρήσεις της Αθήνας, από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Οκτωβρίου 2026. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων φέρονται να δέχθηκαν απαιτήσεις για την καταβολή χρημάτων, ενώ στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί και χειροβομβίδες.

Εγκληματική οργάνωση με συντονισμό από τη φυλακή

Κατά τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 49χρονος ήταν ο μεγάλος “εγκέφαλος” της οργάνωσης. Επέλεγε τους στόχους, εξέταζε τις πληροφορίες που συλλέγονταν πριν από κάθε επίθεση και έδινε κατευθύνσεις στα υπόλοιπα μέλη. Φέρεται επίσης να παρακολουθούσε την υλοποίηση των ενεργειών, παρότι ήταν έγκλειστος.

Οι δύο άλλοι κρατούμενοι, 27 και 23 ετών, φέρονται να είχαν τον ρόλο του συνδέσμου ανάμεσα στον 49χρονο και τα μέλη που κινούνταν εκτός των σωφρονιστικών καταστημάτων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο προαναφερθέντες μετέφεραν εντολές και συντόνιζαν ενέργειες, ώστε να διατηρείται η επικοινωνία και η λειτουργία της ομάδας.

Όσοι βρίσκονταν εκτός φυλακής φέρονται να αναζητούσαν στοιχεία για τους στόχους, να παρακολουθούσαν κατοικίες και καταστήματα και να καταγράφουν πρόσωπα, οχήματα και διαδρομές. Στις ενέργειές τους αποδίδονται επίσης φωτογραφήσεις και χαρτογράφηση σημείων, η προμήθεια μέσων για τις επιθέσεις, η εκτέλεσή τους και η αποχώρηση από τις περιοχές όπου δρούσαν.

Οι τέσσερις επιθέσεις σε καταστήματα της Αθήνας

Η πρώτη υπόθεση που εξιχνιάστηκε καταγράφηκε στις 26 Αυγούστου 2026. Τότε χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα πυρκαγιά περιορισμένης έκτασης και υλικές ζημιές.

Επίσης στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 σημειώθηκαν δύο εκρήξεις σε καταστήματα, μετά από ρίψη χειροβομβίδων. Από αυτά τα περιστατικά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το τέταρτο περιστατικό έγινε στις 5 Οκτωβρίου 2026, όταν χειροβομβίδα ρίχθηκε σε επιχείρηση που λειτουργούσε και είχε θαμώνες στο εσωτερικό της. Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη.

Κατά την αστυνομική έρευνα, οι επιθέσεις συνδέονται με εκβιασμούς σε βάρος των ιδιοκτητών των καταστημάτων, από τους οποίους ζητήθηκαν χρηματικά ποσά.

Κατασχέσεις σε σπίτια και κελιά κρατουμένων

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες και σε κελιά κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα. Κατασχέθηκαν 1.050 ευρώ, 13 κινητά τηλέφωνα, δύο συσκευές GPS, δύο μπλοκ σημειώσεων και 11 φύλλα με χειρόγραφες σημειώσεις.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη τρία αυτοσχέδια σουβλιά, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, κάμερα κλειστού κυκλώματος, καταγραφικό μηχάνημα, δίκυκλη μοτοσικλέτα, καθώς και ρούχα και υποδήματα που η αστυνομία εκτιμά ότι χρησιμοποιήθηκαν στις αξιόποινες πράξεις.

Συγκεκριμένα, Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων εντόπισε τα τρία αυτοσχέδια σουβλιά στο κελί του 49χρονου. Για το συγκεκριμένο εύρημα σχηματίστηκε σε βάρος του πρόσθετη δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Δικογραφία για κινητά τηλέφωνα στις φυλακές

Σε βάρος δύο ακόμη έγκλειστων μελών σχηματίστηκε δικογραφία για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκρήξεις που τελέστηκαν ή αποπειράθηκαν, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εκβίαση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. έγιναν επίσης έλεγχοι σε τέσσερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Ελέγχθηκαν συνολικά 50 άτομα και 27 από αυτά προσήχθησαν.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.