Βρέθηκε ύποτπο αντικείμενο στην Λυκόβρυση

Συναγερμός σήμανε στη Λυκόβρυση, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε αλσύλλιο της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, πρόκειται για έναν χαρτοφύλακα, το περιεχόμενο του οποίου παραμένει άγνωστο.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο ύποπτο αντικείμενο.

Λόγω του αντικειμένου, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Λέλας Καραγιάννη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο του χαρτοφύλακα.