Βίντεο: Μετανάστες αποβιβάζονται σε παραλία της Ιεράπετρας

Ψαράδες κατέγραψαν παράτυπους μετανάστες να αποβιβάζονται σε παραλία της Ιεράπετρας. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις δεκάδες καθημερινές αφίξεις μεταναστών στο νησί. Ο μεγάλος αριθμός αφίξεων των τελευταίων 24ωρων έχει δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση στην πόλη και στον άτυπο χώρο φιλοξενίας που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ.

Μάλιστα ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμτζάκης, μιλώντας στο Ράδιο Λασίθι, δήλωσε ότι η δημοτική αρχή αποφάσισε να μη δεχθεί κανένα νέο μετανάστη ούτε στην ΑΓΡΕΞ ούτε σε οποιονδήποτε άλλο χώρο. Σύμφωνα με τα όσα είπε, όσοι φτάνουν από δω και πέρα θα παραμένουν στο σημείο όπου εντοπίζονται, σε παραλίες ή στο λιμάνι με αποκλειστική ευθύνη του υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου για τη διαχείριση τους.

Πηγή: Patris.gr, Radiolasithi.gr