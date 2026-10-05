Χειροβομβίδα έξω από καφέ στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο τοΤΕΕΜ

Συναγερμός στο κέντρο αφού άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφέ . Αυτή την ώρα είναι κλειστοί οι δρόμοι στην Αχαρνών, από το ύψος της Ιουλιανού έως το ύψος της Χέυδεν και από την Φερών έως τη Φυλής

Αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικές ομάδες και κλιμάκιο της ΤΕΕΜ βρίσκεται στο σημείο μετά από κλήση που δέχθηκαν ότι άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο αναβάτες μηχανής προσέγγισαν την καφετέρια που βρίσκεται στην Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, πέταξαν αμυντική χειροβομβίδα και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αρχές παίρνουν καταθέσεις και εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να βρουν την ταυτότητα των δραστών.

Η χειροβομβίδα δεν εξεράγη λόγω αστοχίας υλικού.