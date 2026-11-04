“Από μηχανής θεός” φοιτητής Ιατρικής στο Μετρό

Την κατάλληλη στιγμή βρέθηκε ένας φοιτητής Ιατρικής στο σταθμό του μετρό Αιγάλεω, όταν μία γυναίκα χρειάστηκε βοήθεια. Το περιστατικό συνέβη στις 16 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα επιβάτης έχασε τις αισθήσεις της στο σταθμό. Εκείνη την στιγμή, βρισκόταν στο σημείο ένας φοιτητής ιατρικής ο οποίος είχε μόλις επέστρεφε από την κλινική του άσκηση. Ο φοιτητής παρείχε στην γυναίκα τις πρώτες βοήθειες με την βοήθεια ιατρικού εξοπλισμού που διέθετε ο σταθμός μέχρι να φθάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό υπενθυμίζει το γεγονός ότι η γνώση πρώτων βοηθειών σώζει ζωές!