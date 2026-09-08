Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καφετέριες στο κέντρο της Αθήνας

Δυο πανομοιότυπες επιθέσεις, με διαφορά λίγων λεπτών, σημειώθηκαν σε καφετέριες, τα ξημερώματα, στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, η πρώτη επίθεση, έγινε σε κατάστημα επί της οδού Αχαρνών στην Ομόνοια, στις 04:25 τα ξημερώματα, όπου οι δράστες, αφού έσπασαν την τζαμαρία με τη χρήση σχάρας φρεατίου, έριξαν στο εσωτερικό, εκρηκτικό μηχανισμό, μάλλον χειροβομβίδα.

Στη δεύτερη περίπτωση, στις 04:55, αντίστοιχο περιστατικό σε καφετέρια, στον Άγιο Παντελεήμονα, στη συμβολή της οδού Μηθύμνης με την πλατεία Αμερικής.

Στα σημεία των επιθέσεων, μετέβησαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), και αστυνομικοί, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Προανάκριση για τις δυο επιθέσεις, διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.