LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μια Γυναίκα

Μια Γυναίκα

22:00
ALPHA NEWS

Κουκουλοφόροι με τσεκούρια και καδρόνια εισέβαλαν στην Πανεπιστημιούπολη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/11/2026 12:45

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη όταν μαυροντυμένοι κουκουλοφόροι, 30 με 35 άτομα περίπου, εισέβαλαν στο Μαθητικό τμήμα την ώρα της συνέλευσης, ρίχνοντας μολότωφ, κρατώντας καδρόνια και τσεκούρια και επιτέθηκαν στους φοιτητές.

Επικράτησε πανδαιμόνιο, και τραυματίστηκαν τρεις φοιτητές με τον έναν απο αυτούς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες να φέρει χτύπημα στο πόδι απο τσεκούρι.

πανεπιστημιούπολη ασθενοφόρο επίθεση
INTIME

Οι κουκουλοφόροι διέφυγαν από την πίσω πλευρά της Πανεπιστημιούπολης και εξαφανίστηκαν. Αυτή την ώρα σπεύδουν στο σημείο ασθενοφόρα για την παραλαβή των τραυματιών.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης