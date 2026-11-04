Κουκουλοφόροι με τσεκούρια και καδρόνια εισέβαλαν στην Πανεπιστημιούπολη

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη όταν μαυροντυμένοι κουκουλοφόροι, 30 με 35 άτομα περίπου, εισέβαλαν στο Μαθητικό τμήμα την ώρα της συνέλευσης, ρίχνοντας μολότωφ, κρατώντας καδρόνια και τσεκούρια και επιτέθηκαν στους φοιτητές.

Επικράτησε πανδαιμόνιο, και τραυματίστηκαν τρεις φοιτητές με τον έναν απο αυτούς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες να φέρει χτύπημα στο πόδι απο τσεκούρι.

INTIME

Οι κουκουλοφόροι διέφυγαν από την πίσω πλευρά της Πανεπιστημιούπολης και εξαφανίστηκαν. Αυτή την ώρα σπεύδουν στο σημείο ασθενοφόρα για την παραλαβή των τραυματιών.