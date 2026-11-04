Πάτρα: Μεγάλες ουρές για την εικόνα της Παναγίας Παντάνασσας

Μεγάλες ουρές πιστών σχηματίστηκαν από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στην Πάτρα, όπου έφτασε η ιστορική εικόνα της Παναγίας Παντάνασσας από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στον ναό για να προσκυνήσουν την εικόνα, η οποία μεταφέρθηκε στην αχαϊκή πρωτεύουσα στο πλαίσιο των «Πρωτοκλητείων 2026».

Την εικόνα συνόδευσε ο καθηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου, γέροντας Εφραίμ, μαζί με αγιορείτες πατέρες. Την επίσημη υποδοχή πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, παρουσία εκπροσώπων του κλήρου και πλήθους πολιτών.

Η έλευση της εικόνας εντάσσεται στο πρόγραμμα των ετήσιων εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου της Πάτρας, Αποστόλου Ανδρέα. Από τις πρώτες ώρες, πλήθος κόσμου έσπευσε στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας, με την αναμονή για το προσκύνημα να είναι μεγάλη.

Συγκίνηση για την προστάτιδα των καρκινοπαθών

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στον ναό, καθώς η Παναγία Παντάνασσα θεωρείται προστάτιδα των καρκινοπαθών. Ανάμεσα στους πιστούς που περίμεναν υπομονετικά στον προαύλιο χώρο βρίσκονταν ασθενείς, αλλά και συγγενείς τους, οι οποίοι αναζητούν δύναμη, κουράγιο και ελπίδα.

Μικροί και μεγάλοι περίμεναν τη σειρά τους για να ανάψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν την ιστορική εικόνα. Η προσέλευση ήταν μεγάλη, ενώ η συγκίνηση και η κατάνυξη κυριάρχησαν από την πρώτη στιγμή της άφιξής της.

Μέχρι πότε θα παραμείνει στην Πάτρα η εικόνα

Η ιστορική εικόνα της Παναγίας Παντάνασσας θα παραμείνει στην Πάτρα έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, ο Ιερός Ναός θα υποδέχεται καθημερινά τους πιστούς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεχείς ακολουθίες, θείες λειτουργίες, παρακλήσεις και ιερά ευχέλαια, δίνοντας τη δυνατότητα στους προσκυνητές να επισκεφθούν τον ναό και να προσκυνήσουν την εικόνα.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – ionnianchannel