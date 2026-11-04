Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και έπεσε πάνω σε ιστορική προτομή

Τροχαίο ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμό μιας ηλικιωμένης οδηγού σημειώθηκε χθες στην κεντρική πλατεία του Βάμου Αποκορώνου, στα Χανιά.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στον πεζόδρομο και κατέληξε πάνω στην ιστορική προτομή του Παπαδάκη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί ανεξέλεγκτα μέσα στον χώρο της πλατείας. Στην πορεία του παρέσυρε διακοσμητικές γλάστρες, πριν ακινητοποιηθεί έπειτα από ισχυρή πρόσκρουση στην προτομή.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα δυνατή. Από την πρόσκρουση, το μαρμάρινο μνημείο μετακινήθηκε περίπου 1,5 μέτρο από τη βάση του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-APOKORONAS Life

Ελαφρά τραυματίστηκε η ηλικιωμένη οδηγός

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη γυναίκα. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στην πλατεία μετέβη επίσης περιπολικό από το Αστυνομικό Τμήμα Βρυσών. Οι αστυνομικοί κατέγραψαν το τροχαίο ατύχημα και ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο σημείο.