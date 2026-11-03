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Εκβιασμοί, εκρήξεις με χειροβομβίδες και απόπειρα ανθρωποκτονίας

Επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/11/2026 14:21
Εκβιασμοί, εκρήξεις με χειροβομβίδες και απόπειρα ανθρωποκτονίας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/Darko Vojinovic

Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης δραστηριοποιούνταν σε εκβιάσεις, εκρήξεις με ρίψεις χειροβομβίδων και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν συλάβει 5 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα. Μάλιστα αυτά τα 4 είναι έγκλειστα σε φυλακές της χώρας.

Η επιχείρηση συνεχίζεται.

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