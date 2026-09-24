Κονγκό: Οι ΗΠΑ διαθέτουν άλλα 267 εκατ. δολάρια για τον Έμπολα
Οι ΗΠΑ θα διαθέσουν επιπλέον 267 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η ανακοίνωση έγινε από τη διπλωματία των ΗΠΑ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Στα 887 εκατ. δολάρια η αμερικανική βοήθεια
Με τη νέα χρηματοδότηση, η συνολική άμεση υγειονομική και ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν διαθέσει μέχρι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση της επιδημίας φτάνει τα 887 εκατομμύρια δολάρια.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει ότι η Ουάσιγκτον έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης του Έμπολα. Παράλληλα, η αμερικανική διπλωματία κάλεσε τις χώρες που διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους να αυξήσουν τη συνεισφορά τους. Όπως τόνισε, η διεθνής αντίδραση πρέπει να ανταποκριθεί στο μέγεθος της επείγουσας υγειονομικής κρίσης.
Έκκληση Γκουτέρες για 1,1 δις. δολάρια
Στα τέλη Αυγούστου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε ζητήσει να συγκεντρωθούν 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια για την εφαρμογή σχεδίου βοήθειας απέναντι στην επιδημία του Έμπολα.
Η επιδημία, σύμφωνα με πρόσφατη προειδοποίηση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, δεν υποχωρεί αλλά «μετακινείται».
3.639 νεκροί από τον Έμπολα
Η ΛΔ Κονγκό βρίσκεται αντιμέτωπη με τη 17η επιδημία Έμπολα στην ιστορία της. Μέσα σε λίγους μήνες εξελίχθηκε στη φονικότερη επιδημία που έχει αντιμετωπίσει το κράτος της κεντρικής Αφρικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έμπολα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής 3.639 θανάτους, ενώ έχουν καταγραφεί 7.541 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες μολύνσεις.
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