Κονγκό: Οι ΗΠΑ διαθέτουν άλλα 267 εκατ. δολάρια για τον Έμπολα

Οι ΗΠΑ θα διαθέσουν επιπλέον 267 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η ανακοίνωση έγινε από τη διπλωματία των ΗΠΑ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στα 887 εκατ. δολάρια η αμερικανική βοήθεια

Με τη νέα χρηματοδότηση, η συνολική άμεση υγειονομική και ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν διαθέσει μέχρι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση της επιδημίας φτάνει τα 887 εκατομμύρια δολάρια.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει ότι η Ουάσιγκτον έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης του Έμπολα. Παράλληλα, η αμερικανική διπλωματία κάλεσε τις χώρες που διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους να αυξήσουν τη συνεισφορά τους. Όπως τόνισε, η διεθνής αντίδραση πρέπει να ανταποκριθεί στο μέγεθος της επείγουσας υγειονομικής κρίσης.

Έκκληση Γκουτέρες για 1,1 δις. δολάρια

Στα τέλη Αυγούστου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε ζητήσει να συγκεντρωθούν 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια για την εφαρμογή σχεδίου βοήθειας απέναντι στην επιδημία του Έμπολα.

Η επιδημία, σύμφωνα με πρόσφατη προειδοποίηση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, δεν υποχωρεί αλλά «μετακινείται».

3.639 νεκροί από τον Έμπολα

Η ΛΔ Κονγκό βρίσκεται αντιμέτωπη με τη 17η επιδημία Έμπολα στην ιστορία της. Μέσα σε λίγους μήνες εξελίχθηκε στη φονικότερη επιδημία που έχει αντιμετωπίσει το κράτος της κεντρικής Αφρικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έμπολα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής 3.639 θανάτους, ενώ έχουν καταγραφεί 7.541 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες μολύνσεις.