Τζάστιν Μπίμπερ: Κέρασε συναυλία σε πάρκο στο L.A.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ έκανε μία «συναυλία» έκπληξη σε πάρκο στο Λος ΄Αντζελες.

Ο καλλιτέχνης πραγματοποίησε μία μίνι συναυλία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και εξέπληξε τους θαυμαστές του.

Το νέο διαδόθηκε γρήγορα και οι θαυμαστές του τραγουδιστή έσπευσαν να απαθανατίσουν την στιγμή. Ως συνήθως και αυτή η «συναυλία» του Τζάστιν έγινε viral.