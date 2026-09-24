Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με την AFAD, η δόνηση καταγράφηκε στις 10:40 με επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού της Σανλιούρφα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές. Κάτοικοι στη Σανλιούρφα, το Ντιγιαρμπακίρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ βγήκαν στους δρόμους.

Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται κοντά στη ζώνη η οποία είχε πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό του 2023.

Η δόνηση έγινε αισθητή και εκτός Τουρκίας, σε περιοχές της Συρίας και του Ιράκ.

Διαφορετική μέτρηση έδωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλί, το οποίο υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού στους 5,8 βαθμούς.