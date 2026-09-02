ΛΔ Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 3.000 οι νεκροί από τον Έμπολα

Η χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην χώρα

Θλιβερό ρεκόρ θανάτων έχει σημειώσει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 3.000, λόγω της επιδημίας Έμπολα που έχει ξεσπάσει στη χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα, η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται στο βορειοανατολικό της τμήμα.

Η επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα και πλέον θεωρείται η μεγαλύτερη και φονικότερη που έχει καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό ξεπερνώντας αυτή της περιόδου 2018-2020.

Μάλιστα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία του ιού, πριν από αυτή που είχε ξεσπάσει στη δυτική Αφρική το διάστημα 2014- 2016, εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι σε σύνολο πάνω από 28.600 κρουσμάτων στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό, φαίνεται ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 6.186, ενώ οι θάνατοι έφτασαν τους 3.007.

Η επιδημία κηρύχθηκε επισήμως στις 15 Μαΐου στην επαρχία Ιτούρι, αν και υγειονομικοί και ειδικοί ικάζουν ότι είχε ξεσπάσει ήδη τον Ιανουάριο. Έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε έξι επαρχίες, παρά τις προσπάθειες των αρχών της ΛΔ Κονγκό, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και οργανώσεων αρωγής να την περιορίσουν.

Όπως εξηγούν ειδικοί, τα ελλιπή συστήματα παρακολούθησης, η ανασφάλεια και η αντίσταση της κοινότητας υψώνουν εμπόδια στις προσπάθειες που καταβάλλονται, ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως οι ασθενείς, ώστε να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, ΠΟΥ εκτιμά, ότι περίπου το 60% των θανάτων σημειώνονται εκτός των κέντρων υγείας.

Για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία, ωστόσο πολλά εμβόλια βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης.

Οι αρχές της ΛΔ Κονγκό, άρχισαν πρόσφατα να εμβολιάζουν τους υγειονομικούς με το εμβόλιο Ervebo της Merck, το οποίο έχει εγκριθεί για το στέλεχος του Ζαΐρ του Έμπολα και εκτιμάται ότι ενδεχομένως προσφέρει κάποια προστασία έναντι του Μπουντιμπούγκιο.