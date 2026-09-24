Βερολίνο: Εντοπίστηκε drone κοντά στο αεροδρόμιο

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου μετά τον εντοπισμό drone στην ευρύτερη περιοχή. Όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν για 45 λεπτά, ενώ αρκετές πτήσεις εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Δρέσδης και της Λειψίας.

Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε ξανά στις 22:05, ώρα Ελλάδας.

Πολλές αναφορές για το drone

Ο εντοπισμός του drone δεν καταγράφηκε από ένα μόνο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί άνθρωποι που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή ανέφεραν ότι είδαν το drone. Η παρουσία του προκάλεσε άμεσα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου, καθώς οι πτήσεις σταμάτησαν προσωρινά και ορισμένες κατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

28 θεάσεις drones μέσα σε έξι μήνες

Το περιστατικό έρχεται μετά από σειρά καταγραφών drones στο αεροδρόμιο της γερμανικής πρωτεύουσας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου κατέγραψε τουλάχιστον 28 θεάσεις drones. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό που καταγράφηκε σε γερμανικό αεροδρόμιο το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τη Γερμανική Υπηρεσία Αεροπλοΐας.