Βενεζουέλα: «Θα γίνουν εκλογές», λέει η Ροδρίγκες

Εκλογές στη Βενεζουέλα προανήγγειλε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η Ροδρίγκες δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία προς την «πλήρη δημοκρατία».

«Στη Βενεζουέλα θα γίνουν εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η κυβέρνησή της έχει ξεκινήσει διάλογο με τμήματα της αντιπολίτευσης. Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι μια εκλογική διαδικασία με συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων.

Η πρόεδρος δεν προσδιόρισε πότε θα στηθούν κάλπες. Ανέφερε ότι ο λαός της Βενεζουέλας θα καθορίσει τον κατάλληλο χρόνο.

Νέα σελίδα με την Ουάσιγκτον

Η Ροδρίγκες ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την επαναφορά των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η ίδια χαρακτήρισε τη συνάντηση «ιστορική». Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και η συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας, η Ροδρίγκες έχει προχωρήσει σε κινήσεις για την προσέγγιση της Βενεζουέλας με ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Παράλληλα, η κυβέρνησή της έχει προωθήσει μέτρα για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και το άνοιγμα των τομέων πετρελαίου και μεταλλείων σε ιδιώτες.

Το βάρος της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης

Οι τελευταίες προεδρικές εκλογές, το 2024, είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο Νικολάς Μαδούρο ανακηρύχθηκε νικητής από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο. Τα πλήρη αποτελέσματα, ωστόσο, δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι είχε κερδίσει την αναμέτρηση και κατήγγειλε νοθεία.

Η επανεκλογή Μαδούρο δεν αναγνωρίστηκε από αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ.

Σήμερα, η Ροδρίγκες δηλώνει ότι θέλει μια νέα εκλογική διαδικασία, με «αληθινές συνθήκες συμμετοχής» για όλες τις πολιτικές δυνάμεις.

Η ημερομηνία των εκλογών παραμένει, προς το παρόν, ανοιχτή.