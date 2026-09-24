Στενά του Ορμούζ: 10 πλοία πέρασαν σε μία ημέρα

Δέκα εμπορικά πλοία διέσχισαν την Τετάρτη τα Στενά του Ορμούζ. Ο αριθμός είναι αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, όταν είχαν καταγραφεί επτά διελεύσεις.

Κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων ημερών

Παρά την αύξηση, οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αρκετά χαμηλές σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Ο μέσος όρος των τελευταίων δέκα ημερών ήταν περίπου 17 εμπορικά πλοία την ημέρα. Έτσι, τα 10 πλοία που πέρασαν την Τετάρτη βρίσκονται αισθητά κάτω από τον συγκεκριμένο αριθμό.

Τα στοιχεία μπορεί να αλλάξουν

Τα δεδομένα για την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ δεν θεωρούνται ακόμη οριστικά. Τα προκαταρκτικά στοιχεία ενδέχεται να αναθεωρηθούν. Ο λόγος είναι ότι το τελευταίο διάστημα αρκετά πλοία απενεργοποιούν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης και εντοπισμού τους όταν περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό σημαίνει ότι οι διελεύσεις τους μπορεί να μην καταγράφονται άμεσα στα διαθέσιμα στοιχεία παρακολούθησης.

Έτσι, ο αριθμός των 10 εμπορικών πλοίων που καταγράφηκαν την Τετάρτη μπορεί να μεταβληθεί, καθώς ενδέχεται να προστεθούν πλοία που δεν εμφανίστηκαν αρχικά στα δεδομένα.