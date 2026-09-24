Πακιστάν: Βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν

Αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν 10 τοποθεσίες που, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση ή την αποθήκευση drones. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν φέρεται να είναι και η Κανταχάρ, όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν, Χιμπατουλά Αχουνζάντα.

Ισχυρή έκρηξη στην Κανταχάρ

Κάτοικος της Κανταχάρ περιέγραψε τη στιγμή του πλήγματος. Όπως είπε, άκουσε τον ήχο αεριωθούμενου αεροσκάφους και στη συνέχεια μια ισχυρή έκρηξη. Ακολούθησε πυρκαγιά στο κέντρο της πόλης. Ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν «πλήγματα με αεροσκάφη και drones». Υποστήριξε ότι η επιχείρηση έγινε ως αντίποινα για «23 drones» που στάλθηκαν από αφγανικό έδαφος και παραβίασαν, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ανεξαρτησία του Πακιστάν.

Στην επαρχία Χοστ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, πραγματοποιήθηκαν επίσης αεροπορικοί βομβαρδισμοί. Ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη, Μουσταφά Γκουρμπάζ, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Η νέα κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών

Οι νέοι βομβαρδισμοί έρχονται μετά την επίθεση της 18ης Σεπτεμβρίου σε αρχηγείο της αστυνομίας στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Από την επίθεση με εκρηκτικά και όπλα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 31 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 16 αστυνομικοί. Την ευθύνη ανέλαβε η Ιτιχάντ ουλ Μουτζαχεντίν Πακιστάν, οργάνωση που φέρεται να συνδέεται με το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν.

Από τον Φεβρουάριο, όταν ξέσπασαν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Καμπούλ, έχουν καταγραφεί βομβαρδισμοί σε αρκετές αφγανικές πόλεις, μεταξύ αυτών και η Κανταχάρ.

Το Πακιστάν κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι στηρίζουν τζιχαντιστικές οργανώσεις που πραγματοποιούν επιθέσεις στο έδαφός του. Η de facto κυβέρνηση στην Καμπούλ απορρίπτει την κατηγορία. Σύμφωνα με την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν, εκατοντάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί φέτος στη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.