ΠΟΥ: «Τυφλά σημεία» και ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό

Ανησυχία για την πορεία της επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξέφρασε ειδικός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στην παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού.

Ο επιδημιολόγος του ΠΟΥ, Ολιβιέ λε Πολέν, μιλώντας από την πόλη Μπένι στο ανατολικό τμήμα της χώρας, τόνισε ότι η πραγματική έκταση της επιδημίας δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως, καθώς υπάρχουν περιοχές για τις οποίες τα διαθέσιμα στοιχεία παραμένουν περιορισμένα.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές περιοχές για τις οποίες δεν έχουμε πλήρη εικόνα και οι οποίες ενέχουν αυξημένο κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών επιτήρησης και ελέγχου στις συγκεκριμένες ζώνες.