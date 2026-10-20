“Στα άδυτα” του “Δαίδαλου”

Πως λειτουργεί ο Δαίδαλος

Με ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης εξηγεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου σε ανάρτησή του στο Instagram την τεχνολογία και τον τρόπο λειτουργίας του “Δαίδαλου”.

Ο νέος υπερυπολογιστής της Ελλάδας, είναι εκατομμύρια φορές γρηγορότερος από έναν απλό υπολογιστή.

Περιέχει 2.000 εξαιρετικά ισχυρούς επεξεργαστές, με την βοήθεια τον οποίων, μία εργασία η οποία εκτελείται από έναν απλό υπολογιστή σε διάστημα εβδομάδων ή μήνα, ο Δαίδαλος μπορεί να την ολοκληρώσει μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες.

Ο Δαίδαλός βρίσκεται στην 31η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη για την υπολογιστική ισχύ και στην 23η θέση για την ενεργειακή αποδοτικότητα.