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“Στα άδυτα” του “Δαίδαλου”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 16:16
“Στα άδυτα” του “Δαίδαλου”
INTIME

Πως λειτουργεί ο Δαίδαλος

Με ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης εξηγεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου σε ανάρτησή του στο Instagram την τεχνολογία και τον τρόπο λειτουργίας του “Δαίδαλου”.

Δαίδαλος Υπερυπολογιστής Οικονομία
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Δαίδαλος: Υπερυπολογιστής 59 εκ. ευρώ

Ο νέος υπερυπολογιστής της Ελλάδας, είναι εκατομμύρια φορές γρηγορότερος από έναν απλό υπολογιστή.

Περιέχει 2.000 εξαιρετικά ισχυρούς επεξεργαστές, με την βοήθεια τον οποίων, μία εργασία η οποία εκτελείται από έναν απλό υπολογιστή σε διάστημα εβδομάδων ή μήνα, ο Δαίδαλος μπορεί να την ολοκληρώσει μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες.

Ο Δαίδαλός βρίσκεται στην 31η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη για την υπολογιστική ισχύ και στην 23η θέση για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ "ΔΑΙΔΑΛΟΣ" ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
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