“Στα άδυτα” του “Δαίδαλου”
Πως λειτουργεί ο Δαίδαλος
Με ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης εξηγεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου σε ανάρτησή του στο Instagram την τεχνολογία και τον τρόπο λειτουργίας του “Δαίδαλου”.
Ο νέος υπερυπολογιστής της Ελλάδας, είναι εκατομμύρια φορές γρηγορότερος από έναν απλό υπολογιστή.
Περιέχει 2.000 εξαιρετικά ισχυρούς επεξεργαστές, με την βοήθεια τον οποίων, μία εργασία η οποία εκτελείται από έναν απλό υπολογιστή σε διάστημα εβδομάδων ή μήνα, ο Δαίδαλος μπορεί να την ολοκληρώσει μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες.
Ο Δαίδαλός βρίσκεται στην 31η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη για την υπολογιστική ισχύ και στην 23η θέση για την ενεργειακή αποδοτικότητα.
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