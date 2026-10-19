Εγκαινιάστηκε ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» παρουσία Πρωθυπουργού

Πώς θα αλλάξει τη ζωή μας

Τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή με το όνομα «Δαίδαλος», πραγματοποιήθηκαν σήμερα, στο Λαύριο. Παρών, ήταν και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πάτησε το κουμπί εκκίνησης λειτουργίας.

Ο Δαίδαλος έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και των ερευνητικών κέντρων,

στην ουσία, έρχεται να αλλάξει την καθημερινότητα μας.