Εγκαινιάστηκε ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» παρουσία Πρωθυπουργού
Πώς θα αλλάξει τη ζωή μας
Τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή με το όνομα «Δαίδαλος», πραγματοποιήθηκαν σήμερα, στο Λαύριο. Παρών, ήταν και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πάτησε το κουμπί εκκίνησης λειτουργίας.
Ο Δαίδαλος έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και των ερευνητικών κέντρων,
στην ουσία, έρχεται να αλλάξει την καθημερινότητα μας.
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