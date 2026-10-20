Λιομάζωμα με «χρυσό» μεροκάματο στην Κρήτη

Με μεροκάματα που φτάνουν ακόμη και τα 80 ευρώ την ημέρα ξεκινά η φετινή συγκομιδή της ελιάς στην Κρήτη.

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Οι παραγωγοί καλούνται να καλύψουν αυξημένα εργατικά έξοδα, την ώρα που οι τιμές του συμβατικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου παραμένουν κάτω από τα 4 ευρώ το κιλό.

Η έλλειψη εργατικών χεριών και η απαιτητική φύση της δουλειάς ανεβάζουν τις αμοιβές. Σε ορισμένες περιοχές, το ημερομίσθιο κυμαίνεται στα 60 ευρώ, έναντι περίπου 50 ευρώ πέρυσι. Με οργανωμένα συνεργεία, το ποσό μπορεί να αγγίξει τα 80 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Πίεση στους μικρούς παραγωγούς

Το αυξημένο κόστος είναι ιδιαίτερα αισθητό σε όσους διαθέτουν λίγα ελαιόδεντρα. Τα μεροκάματα, μαζί με τα έξοδα καλλιέργειας, μεταφοράς και έκθλιψης, περιορίζουν το εισόδημα που τελικά μένει στον παραγωγό.

Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για τη φετινή παραγωγή στην Κρήτη κάνουν λόγο για ποσότητα που μπορεί να φτάσει τους 100.000 τόνους, έναντι περίπου 57.000 τόνων την προηγούμενη χρονιά. Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί όσο προχωρά η συγκομιδή.

Στα 4,60 ευρώ το αγουρέλαιο

Στις πρώτες εμπορικές πράξεις, επιλεγμένο αγουρέλαιο πωλήθηκε σε δημοπρασία στην Κρήτη προς 4,60 ευρώ το κιλό. Από τα έξι βυτία που προσφέρθηκαν, αγοράστηκαν τα τρία.

Στα ΄΄τάρταρα΄΄ η τιμή λένε οι αγρότες ΙΝΤΙΜΕ

Η συγκεκριμένη τιμή αφορά αγουρέλαιο συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και δεν αντιπροσωπεύει ολόκληρη την αγορά.

Για το συμβατικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, οι τιμές παραμένουν κάτω από τα 4 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές.

Παράλληλα, ποσότητες από τη σοδειά του 2025 που εξακολουθούν να βρίσκονται στις αποθήκες παραγωγών διατίθενται κοντά στα 3,90 ευρώ το λίτρο.

Το βασικό ερώτημα για τη φετινή σεζόν είναι αν η αυξημένη παραγωγή θα μπορέσει να αντισταθμίσει το κόστος συγκομιδής. Για πολλούς ελαιοπαραγωγούς, η απάντηση θα κριθεί από τις τιμές πώλησης των επόμενων εβδομάδων.

Πηγή: neakriti