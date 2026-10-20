Άρτα: Νήπιο περιπλανιόταν μόνο του σε πεζοδρόμιο

Στη σύλληψη του πατέρα και του παππού, ενός νηπίου μόλις 3,5 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Άρτα, όπου κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, μετά τον εντοπισμό του παιδιού, να περιπλανιέται μόνο του, σε πεζοδρόμιο της πόλης.

Το περιστατικό, σημειώθηκε χθες Δευτέρα (19/10/2026), όταν μια περαστική γυναίκα, ειδοποίησε την Αστυνομία, όταν αντιλήφθηκε το μικρό παιδί μόνο του στο δρόμο, χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα.

Οι αστυνομικοί, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν τον παππού του παιδιού, και σύμφωνα με όσα προέκυψαν, είχε χάσει την προσοχή του, με αποτέλεσμα, το παιδί να έχει κάποιον να το επιτηρεί.

Οι αστυνομικοί, συνέλαβαν τον παππού του παιδιού για έκθεση ανηλίκου.

Ο πατέρας του παιδιού ωστόσο, προσήλθε αυτοβούλως στις αστυνομικές Αρχές, όπου επίσης συνελήφθη για το ίδιο αδίκημα.

Για τους δυο άνδρες, σχηματίστηκε δικογραφία, όπου θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.