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Λεωφόρος Αθηνών: Φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 16:42
Λεωφόρος Αθηνών: Φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα
INTIME

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφηκαν το μεσημέρι στη Λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Ασπροπύργου, έπειτα από τροχαίο με φορτηγό.

Το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του, χτύπησε στις διαχωριστικές μπάρες και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή στο ρεύμα ανόδου.

Ασπρόπυργος Τροχαίο Φορτηγό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Korinthos TV

Ακινητοποιήθηκε στο ύψος των διυλιστηρίων

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος των διυλιστηρίων, όπου το φορτηγό ακινητοποιήθηκε μετά την πρόσκρουση. Η παρουσία του οχήματος στο οδόστρωμα προκάλεσε επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Η διέλευση των οχημάτων στο ρεύμα προς Κόρινθο γινόταν με μεγάλη δυσχέρεια εξαιτίας του ατυχήματος. Οι αρχές συνέστησαν στους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή στο συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών.

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