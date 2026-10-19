Δαίδαλος: Υπερυπολογιστής 59 εκ. ευρώ

Νέες δουλειές, καλύτεροι μισθοί, ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις. Τι μπορεί να κερδίσει η οικονομία από τον Δαίδαλο και ποιοι κίνδυνοι απειλούν να μετατρέψουν μια μεγάλη επένδυση σε χαμένη ευκαιρία.

Φανταστείτε έναν υπολογιστή που μπορεί να κάνει μέσα σε λίγες ώρες υπολογισμούς για τους οποίους ένας συνηθισμένος υπολογιστής θα χρειαζόταν πάρα πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο Δαίδαλος, ο νέος ελληνικός υπερυπολογιστής, μια επένδυση σχεδόν 59 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ερώτημα, όμως, δεν είναι πόσο γρήγορος είναι. Είναι τι θα κερδίσουν από αυτόν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και τελικά η ελληνική οικονομία.

Μικρές επιχειρήσεις με δυνατότητες μεγάλων: Μια μικρή ελληνική βιομηχανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον Δαίδαλο για να σχεδιάσει καλύτερα προϊόντα, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει πανάκριβο εξοπλισμό. Μια φαρμακευτική εταιρεία θα μπορούσε να επιταχύνει την έρευνά της και μια αγροτική επιχείρηση να βελτιώσει την παραγωγή της.

Ο κίνδυνος; Αν η πρόσβαση είναι ακριβή ή γραφειοκρατική, ο υπερυπολογιστής μπορεί να καταλήξει εργαλείο μόνο για λίγες μεγάλες εταιρείες.

Περισσότερες δουλειές με καλύτερους μισθούς: Η αξιοποίηση του Δαίδαλου μπορεί να δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας για επιστήμονες, μηχανικούς και ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί επίσης να βοηθήσει νέους Έλληνες επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα.

Ο κίνδυνος; Οι θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται αυτόματα. Χρειάζονται επενδύσεις, εκπαίδευση και συνεργασία των επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια.

Ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές: Ο Δαίδαλος μπορεί να βοηθήσει ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες επιχειρήσεις του εξωτερικού. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στην ιατρική έρευνα, στην πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο κίνδυνος; Να αποκτήσουμε μια ακριβή υποδομή που θα χρειάζεται συνεχώς συντήρηση και αναβαθμίσεις, χωρίς να αξιοποιείται αρκετά ώστε να δικαιολογεί το κόστος της.

Το πραγματικό στοίχημα

Η επιτυχία του Δαίδαλου δεν θα κριθεί μόνο από την τεχνολογική του ισχύ, αλλά από το πόσες επιχειρήσεις θα τον χρησιμοποιήσουν, πόσες νέες δουλειές θα δημιουργηθούν και πόσο θα ενισχυθεί η παραγωγή.

Γιατί το στοίχημα δεν είναι να αποκτήσει η Ελλάδα έναν από τους ισχυρότερους υπολογιστές του κόσμου. Είναι να αποκτήσει ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις.