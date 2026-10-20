Εφιάλτης μετά από αισθητική θεραπεία

Πέντε χρόνια δεν μπορώ να φάω και να μιλήσω όπως πριν

Μια επίσκεψη για καθαρισμό προσώπου εξελίχθηκε, σύμφωνα με την καταγγελία της, σε εφιάλτη. Η νεαρή γυναίκα υποστηρίζει ότι υπέστη μόνιμη βλάβη στο στόμα της και περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εδώ και πέντε χρόνια. Παρέμβαση από τον δικηγόρο της, Τίτο Καραλαζό, ο οποίος θέτει ζητήματα για την ειδικότητα του υπευθύνου του κέντρου αισθητικής.

Μια φίλη της πρότεινε να επισκεφθεί έναν συγκεκριμένο χώρο για να κάνει καθαρισμό προσώπου. Η ίδια δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μια φαινομενικά απλή περιποίηση θα εξελισσόταν, όπως καταγγέλλει, σε μια περιπέτεια με σοβαρές συνέπειες για την καθημερινότητά της.

«Πονούσα και εμφανίστηκε οίδημα στα χείλη μου»

Όπως περιγράφει, κατά τη διάρκεια της θεραπείας χρησιμοποιήθηκε μηχάνημα στην περιοχή του κάτω χείλους της. Όταν αισθάνθηκε πόνο, ενημέρωσε τον επαγγελματία που πραγματοποιούσε τη διαδικασία, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, εμφανίστηκε οίδημα στα χείλη της.

Πέντε χρόνια μετά, υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Όπως λέει, δεν μπορεί να φάει κανονικά, να κλείσει το στόμα της και να μιλήσει όπως πριν, με την καθημερινότητά της να έχει αλλάξει σημαντικά.

«Νιώθω στενοχωρημένη που εμπιστεύτηκα την φίλη μου»

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η συναισθηματική διάσταση της υπόθεσης. Η γυναίκα δηλώνει στενοχωρημένη επειδή εμπιστεύτηκε τη φίλη της και ακολούθησε τη σύστασή της να επισκεφθεί τον συγκεκριμένο χώρο αισθητικής.

Η εμπειρία αυτή, όπως περιγράφει, έχει επηρεάσει βαθιά τη ζωή της, καθώς οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει αφορούν βασικές καθημερινές λειτουργίες, όπως η σίτιση και η ομιλία.

Τι καταγγέλει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της, Τίτος Καραλαζός, κάνει λόγο για σοβαρή σωματική βλάβη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει αφήσει μόνιμες συνέπειες στην εντολέα του.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα σχετικά με την ειδικότητα του υπευθύνου του συγκεκριμένου κέντρου αισθητικής. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για φυσίατρο και όχι για δερματολόγο ή πλαστικό χειρουργό.

Η υπόθεση αναδεικνύει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των αισθητικών παρεμβάσεων, την κατάρτιση των επαγγελματιών και τις ευθύνες που ενδέχεται να προκύπτουν όταν μια θεραπεία οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές.

Πέντε χρόνια μετά, η γυναίκα εξακολουθεί να περιγράφει τις δυσκολίες που βιώνει και επιδιώκει να αναδείξει την υπόθεσή της, ώστε να φωτιστούν όλες οι πτυχές της και να ενημερωθεί το κοινό για τη σημασία της ασφάλειας στις αισθητικές πράξεις.