Παγκόσμια πρωτιά για τους φοιτητές Κτηνιατρικής της IVSA Greece

Μια ξεχωριστή διάκριση σε παγκόσμιο επίπεδο πέτυχαν τα μέλη της IVSA Greece. Η ομάδα στην οποία συμμετέχουν φοιτητές της IVSA Thessaly, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η IVSA Thessaloniki, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατέκτησε την 1η θέση στην παγκόσμια αξιολόγηση Top Member Organization της International Veterinary Students’ Association (IVSA) για το 2026.

Η International Veterinary Students’ Association είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που στοχεύει στην ενίσχυση της επιστημονικής κατάρτισης, της διεθνούς συνεργασίας και της δικτύωσης των φοιτητών Κτηνιατρικής.

Μέσα από το διεθνές δίκτυό της προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, τη συνεργασία μεταξύ φοιτητών και πανεπιστημίων και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που αφορούν την υγεία και την ευζωία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας (One Health).

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της συνολικής δραστηριότητας, της οργανωτικής συνέπειας, της ενεργού συμμετοχής και της προσφοράς των φοιτητών που συγκροτούν την IVSA Greece.