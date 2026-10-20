Αθήνα: Πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν για κλοπές από καταστήματα

Πέντε ανήλικοι, ηλικίας 13, 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, στο κέντρο της Αθήνας, με την κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν προϊόντα που είχαν αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα από καταστήματα, καθώς και ένας ειδικά διαμορφωμένος μαγνήτης για την απενεργοποίηση αντικλεπτικών συστημάτων σε ρούχα.

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Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους πέντε ανηλίκους

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, στο πλαίσιο ερευνών για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί αναζητούσαν άτομα που φέρονταν να αφαιρούν εμπορεύματα από καταστήματα της περιοχής. Κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων, εντόπισαν τους πέντε ανηλίκους και τους κάλεσαν να υποβληθούν σε έλεγχο.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι πέντε ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.