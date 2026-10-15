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Ρόδος: Στο τραπέζι οι ζημιές της κακοκαιρίας

Συνάντηση Χατζημάρκου με Κολιάδη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/10/2026 12:35
Ρόδος: Στο τραπέζι οι ζημιές της κακοκαιρίας
ΙΝΤΙΜΕ

Στο δημαρχείο Ρόδου βρέθηκε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, για συνάντηση με τον δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, μετά τις καταστροφές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στο νησί.

Βασικό αντικείμενο της συζήτησης είναι η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των υπηρεσιών Περιφέρειας και Δήμου.

Προτεραιότητα αποτελεί η αποτύπωση των προβλημάτων, ώστε να καθοριστούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάστασή τους.

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Οι δύο πλευρές καλούνται να συγκεντρώσουν τα αναγκαία στοιχεία για την έκταση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στις πληγείσες περιοχές.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη Ρόδο αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της αποκατάστασης.

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Ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων θεωρείται κρίσιμος, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

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