Ρόδος: Στο τραπέζι οι ζημιές της κακοκαιρίας

Στο δημαρχείο Ρόδου βρέθηκε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, για συνάντηση με τον δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, μετά τις καταστροφές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στο νησί.

Βασικό αντικείμενο της συζήτησης είναι η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των υπηρεσιών Περιφέρειας και Δήμου.

Προτεραιότητα αποτελεί η αποτύπωση των προβλημάτων, ώστε να καθοριστούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάστασή τους.

Οι δύο πλευρές καλούνται να συγκεντρώσουν τα αναγκαία στοιχεία για την έκταση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στις πληγείσες περιοχές.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη Ρόδο αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της αποκατάστασης.

Ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων θεωρείται κρίσιμος, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.