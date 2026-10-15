Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για λύματα που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι στη Γέφυρα

Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται μετά από καταγγελία για οικιακά λύματα που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι, στην περιοχή της Γέφυρας, έξω από τη Θεσσαλονίκη.Οι αρχές θα διερευνήσουν εάν προκύπτουν παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας, όπως επίσης εάν έχουν παραβιαστεί διατάξεις που αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών.Προηγήθηκε επώνυμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, κατοικίες αλλά και δημοτικά κτίρια στον συγκεκριμένο οικισμό δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο. Ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται στην ίδια καταγγελία, τα λύματα είτε συγκεντρώνονται σε βόθρους είτε διοχετεύονται παράνομα στους αγωγούς ομβρίων υδάτων.