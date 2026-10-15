Μετρό: Σε 24ωρη λειτουργία το Σάββατο για την «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα»

Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει αδιάκοπα για 24 ώρες το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 20ής «Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα», με στόχο την ασφαλή επιστροφή των πολιτών από τη νυχτερινή διασκέδαση και την πάταξη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα με το Μετρό, στους δρόμους της πόλης θα βρίσκονται σε 24ωρη λειτουργία και επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ, προσφέροντας ένα πλήρες πλέγμα εναλλακτικών μετακινήσεων κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Ο «Οδηγός της Παρέας» στο επίκεντρο

Η πανελλαδική αυτή δράση, η οποία διοργανώνεται για 20ή συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», θα εξελιχθεί ταυτόχρονα σε δεκάδες πόλεις της χώρας. Κεντρικός πυλώνας της εκστρατείας είναι ο θεσμός του «Οδηγού της Παρέας»: ενός ατόμου που αναλαμβάνει εθελοντικά τη δέσμευση να μην καταναλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εξόδου, ώστε να μεταφέρει την παρέα του πίσω με ασφάλεια.

Εθελοντές του Ινστιτούτου θα βρίσκονται έξω από μεγάλα νυχτερινά κέντρα και μπαρ της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων. Οι οδηγοί που θα αποδεχθούν την πρόκληση θα φορέσουν ένα αναγνωριστικό βραχιολάκι, ενώ κατά την έξοδό τους από το κατάστημα θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε φιλικό, εθελοντικό αλκοτέστ για να διαπιστωθεί εάν τήρησαν την υπόσχεσή τους.

Τα ανησυχητικά στοιχεία και ο νέος ΚΟΚ

Η ανάγκη για τέτοιου είδους παρεμβάσεις παραμένει επιτακτική. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC):

Περίπου 1 στα 4 θανατηφόρα τροχαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση αλκοόλ.

Υπολογίζεται ότι 6.500 θάνατοι ετησίως θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί στους ευρωπαϊκούς δρόμους, εάν οι οδηγοί συμμορφώνονταν με τα νόμιμα όρια αλκοόλ.

Σημειώνεται ότι η δράση συμπίπτει με την εφαρμογή των αυστηρότερων προβλέψεων του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ο οποίος εισάγει βαριές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες, περιλαμβάνοντας υπέρογκα χρηματικά πρόστιμα, άμεση αφαίρεση της άδειας οδήγησης και προσωρινή ακινητοποίηση του οχήματος.

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Στο πλευρό του Ι.Ο.ΑΣ. βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία και τα τοπικά τμήματα της Τροχαίας.

Στην Αττική, η εκστρατεία υποστηρίζεται ενεργά από τον ΟΑΣΑ με ειδικές προβολές κοινωνικών μηνυμάτων στις οθόνες τηλεματικής των λεωφορείων και των στάσεων, ενισχύοντας το διαχρονικό μήνυμα: «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί».