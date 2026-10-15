Σύρος: Απεγκλωβισμός 52χρονου- Έπεσε σε πηγάδι

Στον απεγκλωβισμό ενός 52χρονου προέβη η Πυροσβεστική έπειτα από πτώση του σε πηγάδι, στη Σύρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30.

Επιχείρησαν 12 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου.

Οι πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό προσέγγισαν τον 52 χρονο, και τον απεγκλώβισαν από πηγάδι βάθους 15m.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.