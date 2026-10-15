H Ρόδος μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία

Τις ζημιές της, αποτιμά η Ρόδος, μια μέρα μετά τη σφοδρή κακοκαιρία. Οι υπηρεσίες του Δήμου, προχωρούν στην καταγραφή των καταστροφών, και στους απαιτούμενους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές, ιδιαίτερη έμφαση σε σχολικές μονάδες, για την επανέναρξή τους, και την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Έτσι, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, πρόκειται να παραμένουν κλειστά και σήμερα (15/10/2026), προκειμένου οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου με αρμόδια συνεργεία και εξειδικευμένους επιστήμονες, να προβούν στους απαιτούμενους ελέγχους στα σχολεία, όλου του νησιού.

Εν τω μεταξύ, τα συνεργεία του Δήμου, συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Η συνολική αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να καταδείξει την έκταση των καταστροφών, κυρίως στις περιοχές που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχοπτώσεων.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στον Αρχάγγελο και στα Στεγνά, όπου η κακοκαιρία είχε τραγικό απολογισμό την απώλεια μίας ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο, καθώς και σε άλλες περιοχές του νησιού, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την καταγραφή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας.