Τήνος: Συναγερμός για φωτιά σε χρωματοπωλείο

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε χρωματοπωλείο στην Τήνο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 7:45 το πρωί. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στο έργο τους συνέβαλαν και υδροφόρες του Δήμου Τήνου.

Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Το κλιμάκιο θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, καθώς και τα αίτια που την προκάλεσαν.