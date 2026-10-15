Αλεξανδρούπολη: Βρέθηκε σορός ηλικιωμένου σε σπίτι

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε κατοικία στην περιοχή των Κήπων, στη Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου είχε προηγηθεί πυρκαγιά.

Η ενημέρωση στην Πυροσβεστική έγινε περίπου στις 09:00 το πρωί. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Η φωτιά είχε ήδη κατασβεστεί

Όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στην οικία, η πυρκαγιά είχε ήδη σβήσει. Κατά τον έλεγχο του χώρου διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη από προηγούμενη φωτιά.

Στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκε η σορός του ηλικιωμένου. Δεν αναφέρονται περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του ή για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Προανάκριση από το Α.Κ.Ε.Ε. Έβρου

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, Α.Κ.Ε.Ε. Έβρου, έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό στους Κήπους Αλεξανδρούπολης.