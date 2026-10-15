Διακοπές ρεύματος σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, ο ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι διακοπές αφορούν δήμους της Αθήνας, του Πειραιά και των δυτικών προαστίων, καθώς και περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Διακοπές ρεύματος στη Θεσσαλονίκη

Στον Δήμο Λαγκαδά, χωρίς ρεύμα θα μείνουν έως τις 14:30 οι κάτοικοι στα χωριά Πολυδένδρι, Πέντε Βρύσες, Όσσα και Γαλήνη.

Ποιες περιοχές της Αττικής θα επηρεαστούν

Στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, οι διακοπές αφορούν τις οδούς Κυκλάδων, Προβελεγγίου, Πυθαγόρα, Αθανασίου Διάκου, Περικλέους, Αριστοφάνους, Ελευθερίου Βενιζέλου, Σίφνου, Βουταίνης, Σμύρνης, Άνδρου, Θησέως, Τ. Κολοκυθά, Λαμπροπούλου, Ρόδου και Χανίων.

Στο Αιγάλεω επηρεάζονται οι οδοί Προόδου, Μουργκάνας, Αργοστολίου, Σκρα, Τεμένης και Μανδηλαρά. Στο Περιστέρι, η διακοπή αφορά την οδό Σουρή, από την Εμπεδοκλέους έως τη Συκιώνος.

Διακοπές σε Αθήνα, Πειραιά και άλλους δήμους

Στον Δήμο Αθηναίων, οι διακοπές θα γίνουν σε δύο χρονικά διαστήματα. Έως τις 13:00 επηρεάζονται οι οδοί Μελιταίων και Τριών Ιεραρχών. Από τις 12:30 έως τις 17:00, διακοπές θα σημειωθούν στις οδούς Καλλισθένους, Ξενοφίλου, Χρυσανθακοπούλου και Τιμοδήμου.

Στον Κορυδαλλό, οι διακοπές είναι προγραμματισμένες έως τις 14:00, ενώ στον Πειραιά έως τις 15:00.

Στη Λαυρεωτική, επηρεάζονται περιοχές της Κερατέας, το Βγιέθι, η Ταϋγέτου, η Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Φιλίας, η Λάππα Φιλ., η Αγίου Ιωάννη, η Αφροδίτης, καθώς και ανώνυμοι δρόμοι και αδιέξοδα.

Διακοπές έχουν προγραμματιστεί επίσης στην Κηφισιά, σε παροχές των οδών Π. Μπακογιάννη, Απόλλωνος, Ορφέως, Πεύκων, Ηλέκτρας και άλλων δρόμων, καθώς και στο Χαλάνδρι, στις οδούς Καποδιστρίου, Βάρναλη, Γρίβα, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Κουντουριώτων, Μάρκου Μπότσαρη και Προφήτου Ηλία.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι οι διακοπές πραγματοποιούνται για εργασίες συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου. Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Οι καταναλωτές θα πρέπει να θεωρούν ότι οι αγωγοί παραμένουν υπό τάση σε όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής.