Αποκλειστικά στον Alpha οι γείτονες και η αδερφή του 62χρονου που παρασύρθηκε στη Ρόδο

Συγκλονισμένοι παραμένουν οι γείτονες του 62χρονου που έχασε τη ζωή του στα Στεγνά του Αρχαγγέλου, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της κακοκαιρίας. Μιλώντας στην κάμερα του Alpha και στη δημοσιογράφο Ρένα Κουβελιώτη, περιγράφουν έναν

άνθρωπο τίμιο, καλοσυνάτο και ιδιαίτερα αγαπητό, που μέσα σε τέσσερα χρόνια είχε καταφέρει να γίνει μέλος της τοπικής κοινωνίας.

Όπως λένε, τα παιδιά μιας οικογένειας που είχε έρθει κοντά τους, τον είχαν νιώσει σαν πατέρα τους, καθώς είχαν χάσει πρόσφατα τον δικό τους. Η απώλειά του αφήνει πίσω μεγάλο κενό, με τους ανθρώπους που τον γνώριζαν να αδυνατούν να πιστέψουν πως δεν θα τον ξαναδούν.

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Την ίδια εικόνα μεταφέρει και η αδερφή του. Επιβεβαιώνει όσα λένε οι γείτονες για τον χαρακτήρα και την τιμιότητά του, τονίζοντας πόσο δίκιο έχουν όσοι μιλούν με τόση αγάπη για τον αδερφό της.

Σύμφωνα με όσα περιγράφουν άνθρωποι από το περιβάλλον του, ο 62χρονος προσπάθησε να σώσει τα δύο αυτοκίνητα που είχε στην κατοχή του, όταν τα νερά άρχισαν να γίνονται ανεξέλεγκτα. Δεν κατάφερε να τα απομακρύνει. Ο χείμαρρος τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της καταστροφές

Η τραγωδία σημειώθηκε εχθές, όταν ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν τη Ρόδο.

Στην περιοχή των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα προς τη θάλασσα, ενώ εντοπίστηκε και η σορός του 62χρονου.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε 113 κλήσεις στο νησί, πραγματοποιώντας 64 αντλήσεις υδάτων και μεταφέροντας 13 άτομα σε ασφαλή σημεία. Τα προβλήματα ήταν εκτεταμένα, με πλημμυρισμένους δρόμους και ζημιές σε διάφορες περιοχές.

Σε επιφυλακή και την επόμενη ημέρα

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Σήμερα η ανησυχία παραμένει, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούν να αποτιμήσουν τις ζημιές και να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά ή υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.