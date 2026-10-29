Πλατανιάς Μαγνησίας: Η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας σε εικόνες

Τις πληγές τους μετράνε οι κάτοικοι στον Πλατανιά, Μαγνησίας. Η κακοκαιρία σάρωσε τα πάντα. Σήμερα από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης της περιοχής με εκσκαφείς και άλλα μηχανήματα απομάκρυνσης φερτών υλικών.

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Στα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στο Νότιο Πήλιο περιλαμβάνονται οι υπερχειλίσεις 3 χειμάρρων, πλημμύρες σε δρόμους και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Η ένταση του φαινομένου προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις υποδομές, ενώ η ορμή των υδάτων παρέσυρε φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση στον οικισμό.

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Οι εικόνες που μας έρχονται από το χωριό αποτυπώνουν τον όγκο της λάσπης και των φερτών υλικών, που παρέσυραν τα ορμητικά νερά, ανάμεσά τους και έναν μεγάλο κορμό δέντρου.

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Το ζήτημα επαναφέρει την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και της ολοκλήρωσης των έργων αποκατάστασης στην περιοχή.

Η κακοκαιρία έκοψε τον δρόμο και έβαλε φρένο στο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ από τη Ζαγορά προς τον Βόλο.Πεσμένα δέντρα στο οδικό δίκτυο, ανάμεσα στον Κισσό και το Μούρεσι, ακινητοποίησαν το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις με πέντε επιβάτες.

Για περίπου μία ώρα, το όχημα παρέμεινε ακινητοποιημένο, καθώς τα δέντρα είχαν φράξει τη διέλευση. Η έντονη βροχόπτωση και τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Μαγνησία προκάλεσαν προβλήματα σε διάφορα σημεία του Πηλίου.Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία, τα οποία έκοψαν και απομάκρυναν τα πεσμένα δέντρα, επιτρέποντας στο λεωφορείο να συνεχίσει την πορεία του προς τον Βόλο.