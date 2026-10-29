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Φάλαινα φυσητήρας κάνει “κόλπα” στην Ικαρία

Εντυπωσιακό βίντεο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/10/2026 12:11
Φάλαινα φυσητήρας κάνει “κόλπα” στην Ικαρία
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @ArchipelagoGr- X

Ένας γνώριμος επισκέπτης έκανε πάλι την εμφάνισή του στα νερά της Ικαρίας. Μία φάλαινα φυσητήρας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος με το ερευνητικό σκάφος «Τρίτων».

Η θαλάσσια ζωή δεν σταματά να εντυπωσιάζει, με την κάμερα να καταγράφει τις συγκλονιστικές κινήσεις της φάλαινας και την στιγμή που φυσάει το νερό, δημιουργώντας ένα φυσικό “συντριβάνι”. Ειδικότερα, βρέθηκε να αναδύεται κα να καταδύεται στα βαθιά νερά της τάφρου.

 

 

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