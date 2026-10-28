Βίντεο:Πλημμύρισαν οι δρόμοι στη Σκιάθο. 112 στην Μαγνησία

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Σκιάθος από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με κεντρικούς δρόμους του νησιού να έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους από τους τεράστιους όγκους νερού.

Η κακοκαιρία και οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σημαντική αύξηση της στάθμης του νερού στο ρέμα της περιοχής, το οποίο βρίσκεται πλέον στα όριά του.

Ο δρόμος προς τον Πλατανιά έχει κλείσει, καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση προς την περιοχή, να μην επιχειρούν τη διέλευση από πλημμυρισμένα σημεία και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

112 στην Μαγνησία

Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στον Πλατανιά Μαγνησίας παρατηρήθηκε αύξηση της στάθμης των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Γι αυτό το λόγο στις 14:15, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, προκειμένου όσοι βρίσκονται στην περιοχή να μεταβούν σε υψηλότερους ορόφους.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε διασπορά πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να παρέμβουν για παροχές βοηθείας εφόσον απαιτηθεί.

Επίσης, στο νησί της Σκιάθου, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων και των φερτών υλικών στο οδόστρωμα, έχει πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο Σκιάθου – Κουκουναριών από την περιοχή Ακρόπολη Σκιάθου έως κουκουναριές Σκιάθου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 από την ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την ίδια ώρα, κατολισθήσεις έχουν προκληθεί στη διαδρομή με κατεύθυνση προς τις Κουκουναριές. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν νέα φαινόμενα.